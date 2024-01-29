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Тарасова — о решении по делу Валиевой: скорее бы всё это закончилось

Тарасова — о решении по делу Валиевой: скорее бы всё это закончилось
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о предстоящем оглашении вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы в женском катании Камилы Валиевой. Решение суда ожидается сегодня, 29 января, около 17:00 мск.

«Решение по делу Валиевой? Скорее бы всё это уже закончилось, нервов столько тратится у всех — ужас просто. Будем верить в лучший исход», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, слушания по делу Камилы Валиевой о нарушении антидопинговых правил прошли осенью прошлого года. После этого в CAS объявили, что решение по делу российской фигуристки будет объявлено в конце января 2024 года.

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