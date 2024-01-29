Жулин: жаль, что Валиеву лишили возможности показывать феноменальное катание и прыжки

Двукратный призёр Олимпиад в танцах на льду, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что не удивлён решением Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву.

«Не удивлён дисквалификации Валиевой. То, что с нами происходит последние два года… Всё они делают планомерно.

Очень жаль, что самую талантливую фигуристку всех времён и народов лишили возможности показывать своё катание и феноменальные прыжки. Безумно жаль!» — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Её наказание отсчитывается с 25 декабря 2021 года.