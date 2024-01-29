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Губерниев: CAS дали Камиле Валиевой на всю катушку, я не удивлён

Губерниев: CAS дали Камиле Валиевой на всю катушку, я не удивлён
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Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за употребление допинга.

«Валиевой дали на всю катушку. Я не очень понимал позиции, честно говоря, тех, кто на что-то надеялся. Ни на что хорошее, с точки зрения международных перспектив, в том числе и дела Валиевой — надеяться не приходится. Нас и медали лишат, естественно, в этой ситуации. Поэтому продолжаем развивать спорт в стране. Я не удивлён», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Её наказание отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

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