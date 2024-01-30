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НОК США отреагировал на решение суда о дисквалификации Валиевой

НОК США отреагировал на решение суда о дисквалификации Валиевой
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Генеральный директор Национального олимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд прокомментировала решение о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«Сегодня день, которого мы с нетерпением ждали два года, поскольку это значительная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов во всём мире, которые практикуют честную игру и выступают за чистый спорт», — приводятся слова Хиршланд на официальном сайте НОК США.

Ранее сообщалось, что Россию могут лишить золотых медалей командного первенства на ОИ-2022. Сообщается, что заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором должны принять решение по этому поводу, запланировано на 7 февраля.

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