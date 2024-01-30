Посольство РФ после решения по Валиевой обвинило США в попытке сорвать турниры в России

Посольство России в США выступило с заявлением после решения Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Обратили внимание на нагнетаемую в местных журналистских и спортивных кругах атмосферу злорадства по поводу русофобского решения Спортивного арбитражного суда о дисквалификации нашей фигуристки Камилы Валиевой на 4 года и лишении её наград за якобы использование допинга.

Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором. Параллельно — сорвать ряд крупных мероприятий у нас в стране, включая «Игры будущего», Спортивные Игры стран БРИКС, и Всемирные игры дружбы», — приводится заявление в официальном телеграм-канале посольства РФ в США.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.