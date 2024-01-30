Юрист Анцелиович ответила, есть ли смысл обжаловать лишение командного золота ОИ-2022

Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась мыслями по поводу апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских фигуристов золотых медалей командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Обжаловать решение всегда есть смысл, потому что у стороны при рассмотрении дела тремя арбитрами всегда есть возможность выбрать одного арбитра, подобрать его с наиболее близкими взглядами. Попытаться таким образом как-то повлиять на решение, которое будет выноситься арбитрами. Если решение не обжаловать, оно точно останется в силе.

В CAS были случаи, когда преподносились абсолютные неожиданности и сюрпризы — [например,] дело 38 российских сочинских олимпийцев, когда CAS признал большую часть из них полностью не нарушавшими антидопинговые правила. Тогда тоже все говорили, что это бессмысленно и шансов нет. Но CAS принял другое решение. Технически и юридически возможность поспорить есть, поэтому имеет смысл обжаловать», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.