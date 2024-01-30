Дюамель: им дают бронзу, которую они не заслуживают, а Россия считает, что это нечестно?

Бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель, выступавшая в парном катании, высказалась о намерении Олимпийского комитета России (ОКР) обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских фигуристов золотых медалей командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Напомним, сборной России были присуждены бронзовые медали командного турнира после аннулирования результатов фигуристки Камилы Валиевой.

«Им дают бронзу, которую они не заслуживают, потому что в случае, если один представитель команды попадается на допинге, вся команда дисквалифицируется (во всех видах спорта). А Россия всё равно считает, что это нечестно? Что не так с этими людьми?» — написала Дюамель на своей странице в социальных сетях.