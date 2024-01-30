Федерация фигурного катания Канады планирует обжаловать решение ISU по медалям ОИ-2022

Федерация фигурного катания Канады на официальном сайте отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Напомним, российские фигуристы были лишены золотых медалей командного турнира из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. Россиянам присудили бронзу, золотые медали получат американские фигуристы, а серебро вручат сборной Японии. Команда Канады осталась на четвёртом месте.

«Федерация фигурного катания Канады крайне разочарована позицией ISU по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что, помимо четырёхлетней дисквалификации Валиевой, решение включает в себя аннулирование всех результатов, показанных фигуристкой с момента сдачи положительного допинг-теста. ISU в своём решении не руководствуется правилом 353, которое гласит, что участники, завершившие соревнования и изначально занявшие место ниже, чем дисквалифицированный участник, должны занять место выше.

Канадская федерация категорически не согласна с позицией ISU по этому вопросу и рассмотрит все варианты обжалования решения», — говорится в заявлении.