Публикацию Валиевой в соцсетях поддержали более 100 тысяч человек

Публикация в телеграм-канале дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой собрала более 100 тысяч комментариев.

Камила Валиева опубликовала в соцсетях видео одного из своих выступлений. Поклонники спортсменки пишут слова поддержки в комментариях. За шесть часов публикация собрала более 110 тысяч комментариев. Ранее Валиеву поддержали представители российского фигурного катания. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила, что категорически не согласна с решением CAS о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки.

Напомним, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой было объявлено вчера, 29 января. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы. В связи с этим российские фигуристы лишились золотых медалей командного турнира на Олимпиаде 2022 года в Пекине.