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Роднина: не знаю, какие доводы будет приводить ОКР при обжаловании решения ISU

Роднина: не знаю, какие доводы будет приводить ОКР при обжаловании решения ISU
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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы на обжалование решения Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Играх‑2022 в Пекине.

«Шансы оспорить решение о лишении России золотых медалей в командном турнире есть. Но для этого должны быть веские аргументы. Того, что мы считаем, слишком мало. В связи с дисквалификацией Валиевой аннулируются все её результаты в личных и командных соревнованиях. Я не знаю, какие доводы будет приводить Олимпийский комитет России при обжаловании этого решения в Спортивном арбитражном суде», — сказала Роднина в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, сборной России были присуждены бронзовые медали командного турнира после аннулирования результатов фигуристки Камилы Валиевой.

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