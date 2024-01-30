Юрист рассказал о шансах Канады отнять у российских фигуристов командную бронзу ОИ-2022

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал о шансах Канады отнять у российских фигуристов командную бронзу Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Надо сказать, что у канадцев есть определённые шансы на то, чтобы убедить коллегию CAS. Но я думаю, что именно, чтобы уравновесить или нейтрализовать это их движение, наш олимпийский комитет объявил, что он тоже недоволен и будет требовать оставления именно золота. Ссылаясь на то, что один человек из команды — это ни о чём, поэтому всем остальным должны оставить золото. Думаю, что на самом деле это как раз не самоцель олимпийского комитета. Это нужно для того, чтобы обе апелляции рассматривались одновременно в судебном процессе, и тогда арбитры CAS поймут, что, наверное, надо взять золотую середину и оставить как есть. То есть ни тому, ни другому. Но там всё будет зависеть от состава арбитров», — сказал Пацев в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, сегодня, 30 января, ISU опубликовал релиз, согласно которому Россия была лишена командного золота на Олимпиаде 2022 года, а сама Валиева перестала считаться обладательницей золотой медали чемпионата Европы того же года.