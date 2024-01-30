«Именно со стороны ВАДА документы про дедушку были слиты в Сеть». Юрист — о деле Валиевой

Спортивный юрист Артём Пацев в эфире подкаста «Ход коньком» прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«ВАДА поступило в какой-то степени иезуитски. Именно со стороны ВАДА документы про дедушку и всё такое были слиты в Сеть. Они это сделали совершенно нацеленно с понятным намерением, чтобы уже не появилось новой версии. Была спешка с представлением хоть какой-то версии. Дедушка, стакан...» — сказал Пацев в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

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Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).