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Юрист рассказал, как можно обжаловать дисквалификацию Валиевой за допинг

Юрист рассказал, как можно обжаловать дисквалификацию Валиевой за допинг
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Спортивный юрист Артём Пацев в эфире подкаста «Ход коньком» рассказал, как можно обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Апелляции подаются в верховный суд Швейцарии, потому что на их территории находится CAS. Он пересматривает только по каким-то процессуальным нарушениям, причём грубейшим. Например, выявилась заинтересованность судьи или человек не знал вообще, что о нём какой-то процесс ведётся. Эти случаи можно пересчитать буквально по пальцам. Но такие случаи действительно были, когда команда юристов делала всё быстро-быстро, так как даётся на апелляцию всего лишь 30 день, и подавать её могут только швейцарские юристы. Нужно быстро-быстро в течение этих 30 дней добыть доказательства, что эти грубые процессуальные нарушения были.

Последний раз, когда отменялось решение CAS — это решение по китайскому пловцу Сунь Яну, когда ему первоначально дали 8 лет за повторное нарушение. Кстати, первое остранение у него тоже было за триметазидин в 2013 или 2014 году — дали тогда три месяца. И во второй раз его юристы смогли за короткий период собрать доказательства, что один из арбитров — итальянец, причём бывший министр иностранных дел Италии, достаточно осторожно в какой-то из соцсетей допустил пост о каких-то собаках. Что-то про то, что “жёлтые едят собак, это мерзко, подонки”, имея в виду китайцев. Швейцарские адвокаты это нашли, распечатали, дали верховному суду Швейцарии и сказали, что тот судья был предвзят изначально по отношению к китайцу. И того верховный суд Швейцарии отменил решение CAS и отправил дело на новое рассмотрение. В итоге Сунь Ян получил четыре года", — сказал Пацев в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

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