Этери Тутберидзе прокомментировала дисквалификацию Камилы Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону. Всей нашей команде было строго-настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию. А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны.

Вот уже многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в её организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может.

Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И, наверное, невозможно будет сосчитать количество допинг-проб, которые были сданы за это время. Всегда пробы были чистыми. Надеюсь, так и останется. Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды, и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому. И вот по прошествии двух лет так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону.

К Камиле у меня нет вопросов, она ребёнок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать её. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам — Камила самая одарённая спортсменка. И на её спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать словами. Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы — это наша боль», — написала Тутберидзе на странице в соцсетях.