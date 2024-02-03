Японский фигурист Юма Кагияма выиграл чемпионат четырёх континентов

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В Шанхае на стадионе «SPD Bank Oriental Sports Center» завершилась произвольная программа среди мужчин, выступающих в одиночном катании, в рамках чемпионата четырёх континентов ISU 2024 года.

Победителем стал Юма Кагияма (Япония), набравший по сумме короткой и произвольной программ 307,58 балла. Второе место занял его соотечественник Сун Сато. Бронзу завоевал Ча Джун Хван из Южной Кореи.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.

Мужчины. Итоговое положение

1. Юма Кагияма (Япония) — 307,58 балла.

2. Сун Сато (Япония) — 274,59.

3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 272,95.

4. Сота Ямамото (Япония) — 263,43.

5. Боян Цзинь (Китай) — 256,89.

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.