На катке в «Лужниках» масштабно отметят Китайский Новый год

10 февраля на катке «Мечтатели» посетителей будет ждать развлекательная программа, посвящённая празднованию Китайского Нового года.

На катке пройдут мастер-классы по росписи китайских фонариков, а также у гостей будет возможность познакомиться с национальной китайской кухней. Помимо этого, их ждут печенья с предсказаниями, викторины и другие увлекательные активности.

Посетители также смогут принять участие в фотоконкурсе на самый эффектный китайский новогодний костюм. Лучшие фотографии с новогодним образом выберут читатели официального телеграм-канала. Победитель получит два билета в Аквакомплекс «Лужники».