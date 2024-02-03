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На катке в «Лужниках» масштабно отметят Китайский Новый год

На катке в «Лужниках» масштабно отметят Китайский Новый год
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10 февраля на катке «Мечтатели» посетителей будет ждать развлекательная программа, посвящённая празднованию Китайского Нового года.

На катке пройдут мастер-классы по росписи китайских фонариков, а также у гостей будет возможность познакомиться с национальной китайской кухней. Помимо этого, их ждут печенья с предсказаниями, викторины и другие увлекательные активности.

Посетители также смогут принять участие в фотоконкурсе на самый эффектный китайский новогодний костюм. Лучшие фотографии с новогодним образом выберут читатели официального телеграм-канала. Победитель получит два билета в Аквакомплекс «Лужники».

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