Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Слава богу, что всё закончилось». Тарасова — об инциденте с самолётом в Саранске

«Слава богу, что всё закончилось». Тарасова — об инциденте с самолётом в Саранске
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала инцидент с самолётом в аэропорту Саранска. Прославленная фигуристка прилетела в столицу Мордовии на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

«Буду стараться комментировать, несмотря на боль в горле. Замены не планировалось. По поводу инцидента на борту самолёта — слава богу, что всё закончилось», — сказала Тарасова «Матч ТВ».
Воздушное судно, на борту которого находились 87 пассажиров, выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и въехало в сугроб. Среди пассажиров рейса также были чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, заслуженный тренер России Светлана Соколовская и комментатор Александр Гришин. Транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Первенство России пройдёт в Саранске с 6 по 8 февраля.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android