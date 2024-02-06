«Слава богу, что всё закончилось». Тарасова — об инциденте с самолётом в Саранске

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала инцидент с самолётом в аэропорту Саранска. Прославленная фигуристка прилетела в столицу Мордовии на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

«Буду стараться комментировать, несмотря на боль в горле. Замены не планировалось. По поводу инцидента на борту самолёта — слава богу, что всё закончилось», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Воздушное судно, на борту которого находились 87 пассажиров, выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и въехало в сугроб. Среди пассажиров рейса также были чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, заслуженный тренер России Светлана Соколовская и комментатор Александр Гришин. Транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Первенство России пройдёт в Саранске с 6 по 8 февраля.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.