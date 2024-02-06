Алиса Двоеглазова озвучила цель на юниорское Первенство России

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась впечатлениями от проката короткой программы на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию, проходящем в Саранске и назвала главную цель на турнир.

«Я стараюсь сравнивать себя с собой на прошлых соревнованиях, а не с другими участницами. Мне наконец-то удалось получить за технику 40! Конечно, оттачивали эту короткую программу, я катаю ее уже второй сезон, и вот, накатала.

Пропуск прыжкового чемпионата дал больше времени на подготовку? Я усердно готовилась после Кубка Первого канала среди юниоров к прыжковому турниру, прыгала каскады. Я бы очень хотела еще раз там поучаствовать, но к сожалению так сложилось, что я не смогла там быть, пришлось даже приостановить тренировки на небольшой промежуток. Но, видимо, это сыграло в плюс. Конечно, я была в чуть более лучшей форме, это немножко меня сбило, но, может быть, я бы перегорела, поэтому все что ни делается, все к лучшему. Конечно, сейчас тоже немножечко тревожит, но стараюсь об этом не думать. Все трудности, которые я прошла, знает только мой тренерский штаб и родные.

Как настраивалась на первенство? Конечно, это самый важный старт в сезоне. Самое главное — не волноваться, потому что волнение только мешает, нужно просто отключить голову и дать волю телу — оно все знает.

Цель на первенство? Сделать максимум, который я успела подготовить. Я хотела усложнить контент в плане четверных прыжков, но, видимо, что-то пошло не так и буду катать то, что катала", — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.