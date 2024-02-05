Известен порядок выступлений КП юниорского первенства России у девушек

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Стали известны результаты жеребьёвки порядка выступлений в одиночном катании среди девушек на юниорском первенстве России по фигурному катанию, проходящем в Саранске. Информацию передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

6 февраля в короткой программе девушки выйдут в следующем порядке:

1. Мария Красножонова

2. Алиса Юрова

3. Надежда Понтелеенко

4. Милана Лебедева

5. Алиса Двоеглазова

6. Лидия Плескачёва

7. Мария Гордеева

8. Елизавета Лабутина

9. Кира Трофимова

10. Маргарита Базылюк

11. Агата Петрова

12. Мария Мазур

13. Полина Тихонова

14. Екатерина Ципухина

15. София Дзепка

16. Риана Кадырова

17. Алёна Принёва

18. Варвара Кравчина

Соревнования начнутся в 17:10 мск.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.