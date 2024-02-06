Юниорка Агата Петрова: мы с Самодуровой как сёстры, понимаем друг друга с двух слов

Российская фигуристка Агата Петрова оценила своё выступление в короткой программе первенства России среди юниоров, проходящего в Саранске с 6 по 8 февраля 2024 года.

«Прокат оценю хорошо — сделала всё, что смогла. Были недочётики, мы с тренерами их уже обсудили. Подумаем, что с ними делать, и будем работать дальше. Перед прокатом было достаточно волнительно, когда я разминалась на полу. Потом, когда прошла шестиминутная разминка, стало поспокойнее, и на прокат я выходила с пустой головой.

Цель на первенство? На данный момент моя цель — прокатать чисто, а дальше уже будет видно, потому что чистые прокаты всегда дают хороший результат.

Насколько комфортно работать с Самодуровой? Мне с ней очень комфортно. Мы с ней, можно сказать, как сёстры, понимаем друг друга с двух слов. Она меня всегда поддерживает и может сказать про любые недочёты», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.