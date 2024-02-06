Куница — о мотивации продолжать карьеру: хочу доказать себе и некоторым людям, что могу

Российский фигурист Георгий Куница, выступающий в паре с супругой, чемпионкой Европы в одиночном катании Алёной Косторной, порассуждал о своей спортивной карьере.

«Для чего я катаюсь? Я не добился чего-то такого, чтобы прекращать кататься. Мне это нравится. В том числе хочу доказать себе, доказать некоторым людям, что я могу. Повторюсь, я ещё не добился никаких высот. Если Алёна добилась, и ей такой вопрос может быть резонен… Но ей мало. А я ничего такого не добивался.

Среднестатистический фигурист из миллионов, которые катались до меня и будут после меня. А я хочу быть среди единиц", — сказал фигурист в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее Косторная и Куница пропустили чемпионат России по прыжкам, который проходил с 19 по 22 января в Москве. Первыми среди спортивных пар на этих соревнованиях стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Второе место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.