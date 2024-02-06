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Рыбакова и Махноносов выиграли ритм-танец на первенстве России среди юниоров

В Саранске завершились соревнования в ритм-танце, проходившие в рамках первенства России по фигурному катанию среди юниоров.

После первого дня соревнований лидируют Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, набравшие 75,68 балла.

На втором месте располагаются Анна Коломенская и Артём Фролов с результатом 72,06 балла. Третье место у Анны Щербаковой и Егора Гончарова (71,80 балла).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (Москва) — 75,68 балла.

2. Анна Коломенская и Артём Фролов (Московская область) — 72,06.

3. Анна Щербакова и Егор Гончаров (Москва) — 71,80.

4. Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин (Москва) — 70,32.

5. Василиса Григорьева и Евгений Артющенко (Москва) — 68,96.

6. Елизавета Малеина и Матвей Самохин (Московская область) — 68,10.