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Рыбакова и Махноносов выиграли ритм-танец на первенстве России среди юниоров

Рыбакова и Махноносов выиграли ритм-танец на первенстве России среди юниоров
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В Саранске завершились соревнования в ритм-танце, проходившие в рамках первенства России по фигурному катанию среди юниоров.

После первого дня соревнований лидируют Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, набравшие 75,68 балла.

На втором месте располагаются Анна Коломенская и Артём Фролов с результатом 72,06 балла. Третье место у Анны Щербаковой и Егора Гончарова (71,80 балла).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Танцы на льду. Ритм-танец
06 февраля 2024, вторник. 19:45 МСК
Окончено

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (Москва) — 75,68 балла.
2. Анна Коломенская и Артём Фролов (Московская область) — 72,06.
3. Анна Щербакова и Егор Гончаров (Москва) — 71,80.
4. Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин (Москва) — 70,32.
5. Василиса Григорьева и Евгений Артющенко (Москва) — 68,96.
6. Елизавета Малеина и Матвей Самохин (Московская область) — 68,10.

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