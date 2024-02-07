Победитель первенства России Федотов: видел прокат Лазарева, но он меня не сбил

Победитель первенства России среди юниоров — 2024 Арсений Федотов рассказал, что видел прокат Льва Лазарева. Однако этот факт на психологический настрой фигуриста никак не повлиял.

«Думал, что будет больше эмоций от победы, может, не до конца пока осознал, что произошло. Осознанно сегодня шёл на четверной лутц, может, со стороны выглядело не сильно лучше, чем на Кубке Первого канала, но сейчас я уже лучше чувствовал этот прыжок. Пока что нужно выкатать этот набор, а уже потом думать, что делать дальше.

Видел прокат Льва Лазарева, но он меня не сбил. Я по-своему настраивался на результат, главным было сделать своё. Отключаю голову перед прокатом – для меня это главное. Разминка помогает и физически, и психологически. Слышал, как кричали перед прокатом, это помогло сбавить волнение.

Думаю, что мне не хватает пока опыта на соревнованиях, только со стороны кажется, что у меня железные нервы. Сюда я приезжал уже с каким-то всё-таки статусом, что добавляло ответственности и волнения. Пока не разбирал элементы отдельно, но доволен, что после падения собрался и дальше всё сделал», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

По итогам соревнований Арсений Федотов набрал 269,04 балла.