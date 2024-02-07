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Юрист Анцелиович ответила, могли ли оправдать Валиеву после версии о клубничном десерте

Юрист Анцелиович ответила, могли ли оправдать Валиеву после версии о клубничном десерте
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Юрист Анна Анцелиович прокомментировала возможность оправдания фигуристки Камилы Валиевой спортивным арбитражным судом (CAS) после версии о попадании запрещённых препаратов в организм в результате употребления клубничного десерта.

«В антидопинге есть абсолютно невероятные истории, которые находили своё подтверждение и которым верили арбитры. Например, легкоатлет Сергей Шубенков объяснял попадание фуросемида использованием бытовых приборов для размельчения таблеток для ребёнка. Не могу оценить, насколько убедительно была представлена версия юристами Камилы Валиевой, потому что мы не присутствовали на слушаниях. Повторюсь, иногда самые невероятные версии находят отклик у арбитра», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в мотивировочной части дела фигуристки, опубликованной CAS 7 февраля, версия с десертом подверглась критике.

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