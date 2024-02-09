Стал известен состав участников Спартакиады сильнейших — 2024 в фигурном катании

Известны имена фигуристов, которые примут участие в Спартакиаде сильнейших — 2024. Их сегодня, 9 февраля, опубликовал Первый канал. Соревнования по фигурному катанию в рамках турнира начнутся в следующую пятницу, 16 февраля, и пройдут в Магнитогорске.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников Спартакиады в фигурном катании.

Танцы на льду

Александра Степанова – Иван Букин

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Ирина Хавронина – Дэвид Нарижный

Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Дарья Савкина – Александр Вахнов

Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

Софья Тютюнина – Матвей Грачёв

Мужчины

Владислав Дикиджи

Евгений Семененко

Роман Савосин

Александр Самарин

Марк Кондратюк

Матвей Ветлугин

Андрей Мозалёв

Дмитрий Алиев

Глеб Лутфуллин

Макар Игнатов

Даниил Самсонов

Женщины

Аделия Петросян

Анна Фролова

Софья Муравьёва

Алина Горбачёва

Вероника Яметова

Людмила Фурсова

Дарья Садкова

Ксения Синицина

Мария Агаева

Елизавета Куликова

Ксения Гущина

София Захарова

Пары

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Елизавета Осокина– Артем Грицаенко

Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Дарья Бояринцева – Роман Плешков