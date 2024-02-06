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Олимпийские игры в Сочи, командный турнир фигуристов 10 лет спустя: Плющенко, Липницкая — лайв, онлайн, текстовая

Наши фигуристы бьются за золото командника Сочи! Ждём четверной от Плющенко — LIVE
Валерия Кукалева Яна Левхина
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Евгений Плющенко
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Давайте ещё раз переживём эти эмоции ровно 10 лет спустя.

Ровно 10 лет назад, 6 февраля 2014 года, российские фигуристы вступили в борьбу за золото командного турнира Олимпийских игр в Сочи. Это был первый подобный турнир в истории, команду хозяев Олимпиады представляли Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Фёдор Климов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, Елена Ильиных и Никита Кацалапов.

«Чемпионат» предлагает вспомнить, как это было, и ещё раз возродить всё в памяти до мельчайших подробностей. Мы будем транслировать прокаты фигуристов минута в минуту. Старт первого дня соревнований — в 19:30.

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Live Валерия Кукалева

Правила командного турнира

В целом всё просто: участвуют фигуристы из всех четырёх видов, представляя две программы (танцоры — два танца). На короткую программу заявлены десять команд, а выступления спортсменов оцениваются не только по привычной системе ISU. Фигурист, занявший первое место, получает 10 баллов, второе — 9, и так далее.

В произвольную проходят пять лучших сборных по итогам трёх коротких программ и ритм-танца. Баллы назначаются по схожей системе — от 10 за лучший прокат до 6 за худших.

Каждая сборная имеет право сделать две замены между короткой и произвольной программами. У России на первый вид заявлены Евгений Плющенко, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Юлия Липницкая, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв.

Сегодня, 6 февраля, мы поболеем за Плющенко и Волосожар/Транькова.

15:18 Валерия Кукалева

Всем добрый олимпийский вечер! Долгожданные Игры в Сочи наконец стартуют, хотя церемония открытия состоится только завтра.

Сегодня, 6 января, мы увидим старт командного турнира — абсолютно новой дисциплины в фигурном катании.

Откровения от Яны Рудковской:
«Нам нужна ещё медаль». Чиновники вынудили Плющенко рисковать жизнью на Олимпиаде?
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