Наши фигуристы бьются за золото командника Сочи! Ждём четверной от Плющенко — LIVE

Ровно 10 лет назад, 6 февраля 2014 года, российские фигуристы вступили в борьбу за золото командного турнира Олимпийских игр в Сочи. Это был первый подобный турнир в истории, команду хозяев Олимпиады представляли Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Фёдор Климов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, Елена Ильиных и Никита Кацалапов.
«Чемпионат» предлагает вспомнить, как это было, и ещё раз возродить всё в памяти до мельчайших подробностей. Мы будем транслировать прокаты фигуристов минута в минуту. Старт первого дня соревнований — в 19:30.
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Правила командного турнира
В целом всё просто: участвуют фигуристы из всех четырёх видов, представляя две программы (танцоры — два танца). На короткую программу заявлены десять команд, а выступления спортсменов оцениваются не только по привычной системе ISU. Фигурист, занявший первое место, получает 10 баллов, второе — 9, и так далее.
В произвольную проходят пять лучших сборных по итогам трёх коротких программ и ритм-танца. Баллы назначаются по схожей системе — от 10 за лучший прокат до 6 за худших.
Каждая сборная имеет право сделать две замены между короткой и произвольной программами. У России на первый вид заявлены Евгений Плющенко, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Юлия Липницкая, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв.
Сегодня, 6 февраля, мы поболеем за Плющенко и Волосожар/Транькова.
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