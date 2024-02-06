Давайте ещё раз переживём эти эмоции ровно 10 лет спустя.

Наши фигуристы бьются за золото командника Сочи! Ждём четверной от Плющенко — LIVE

Ровно 10 лет назад, 6 февраля 2014 года, российские фигуристы вступили в борьбу за золото командного турнира Олимпийских игр в Сочи. Это был первый подобный турнир в истории, команду хозяев Олимпиады представляли Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Фёдор Климов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, Елена Ильиных и Никита Кацалапов.

«Чемпионат» предлагает вспомнить, как это было, и ещё раз возродить всё в памяти до мельчайших подробностей. Мы будем транслировать прокаты фигуристов минута в минуту. Старт первого дня соревнований — в 19:30.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.