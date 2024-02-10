«Сколько всего умеет!» Боброва и Журанков рассказали, кто из юниоров стал открытием на ПР

Ведущие подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков рассказали, кто из юниоров стал открытием прошедшего первенства России.

Журанков: Для меня открытием этого юниорского первенства стал Вадим Воронов — 13-летний парень с хвостиком, который тренируется у Игоря Лютикова. Мне он понравился своей танцевальностью, своим скольжением, рёберным катанием. У него работают колени, интересные связки.

Боброва: У него есть потенциал харизмы. За него цепляется глаз, тебе интересно на него смотреть, уголки губ периодически поднимаются.

Журанков: У него не получился тройной аксель в короткой программе, но зато получился в произвольной. Было два тройных акселя в произвольной и падение на четверном тулупе. Если бы он его сделал, было бы круто. В 13 лет он катает Ave Maria — сначала с женским вокалом, потом с мужским — и это смотрится. Мне очень понравилось. И ещё есть тенденция, которая появляется у большого количества фигуристов. Раньше этого не было, но сейчас начинают. Воронов вращается в обе стороны. И не только он. На этом чемпионате были ещё фигуристы, которые вращаются в обе стороны. Их не так много. Но когда парень в 13 лет это уже учит и делает… Я писал себе после произвольной: сколько всего умеет! У него же был каскад, за который он просто боролся, вытаскивал тройной аксель — ойлер — тройной флип. Это было что-то! Как он боролся, не хотел его терять. Есть характер. Он для меня стал открытием этого юниорского чемпионата нашей страны.

Отметим, Вадим Воронов занял девятое место на юниорском первенстве России. Спортсмен набрал 225,62 балла.