Боброва: Арсений Федотов украл моё сердечко. Очень переживаю за период роста

Ведущие подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков высказались о перспективах фигуриста Арсения Федотова.

Боброва: Программа сама по себе интересная, ему очень-очень идёт и нет провальных моментов: «А для чего здесь эта нога?». Это и хорошо. И прыжки в эту программу хорошо вплетены. Мне очень понравилось. Ко Льву Лазареву у меня тоже нет претензий по программам, но Арсений Федотов украл моё сердечко и продолжает заставлять его биться. Я очень за этого мальчика болею, очень хочу его увидеть в мужском одиночном. Очень переживаю за…

Журанков: За период роста?

Боброва: Да, потому что мне кажется, он будет длинный. Я смотрела и отгоняла свои мысли: «Прям как Никита Михайлов», «Прям как Даня Глейхенгауз», «Прям как Адьян Питкеев», когда ты смотрел и думал: «Господи, да они сейчас выйдут и будут всех выносить на международной арене!». И ты понимаешь, что эти травмы и период роста угробили их карьеры.

Напомним, Арсений Федотов стал победителем первенства России среди юниоров по фигурному катанию. По сумме двух выступлений спортсмен получил от судей 269,04 балла. Второе место по итогам прокатов с короткой и произвольной программами занял спортсмен Лев Лазарев, набравший 259,28 балла.