На «Русском вызове» показательные номера должны отражать многообразие традиций России

Пресс-служба турнира по шоу-программам «Русский вызов» опубликовала требования к фигуристам, которые примут участие в мероприятии.

«Тема показательного номера должна отражать многообразие исторических и культурных традиций России. Идея выступления может основываться на русской литературе, музыке, живописи, театре, кино, фольклоре и других жанрах искусства. Основой музыкального сопровождения может стать музыка нашей страны, как классическая, так и современная», — сказано в заявлении пресс-службы «Русского вызова».

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) выступила с предложением о проведении «Русского вызова» в сентябре 2022 года. Отметим, что в этом году турнир пройдёт 9 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Впервые мероприятие состоялось в прошлом году на арене «Мегаспорт» в Москве.