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Пётр Гуменник не выступит на Спартакиаде сильнейших — 2024

Пётр Гуменник не выступит на Спартакиаде сильнейших — 2024
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Российский фигурист Пётр Гуменник пропустит турнир фигуристов на Спартакиаде сильнейших — 2024, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга в соцсетях.

Спортсмен не сможет выступить на соревнованиях из-за болезни. Ранее мама Гуменника сообщила, что фигурист заболел на чемпионате России. У Гуменника была двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция. Также Спартакиаду сильнейших — 2024 пропустят фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду. Причина снятия с соревнований — состояние здоровья Мироновой.

Напомним, соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады — 2024 состоятся в городе Магнитогорск (Челябинская область) с 16 по 18 февраля.

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