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«Двусторонняя пневмония, ещё и коронавирус». Гуменник может пропустить Спартакиаду-2024

«Двусторонняя пневмония, ещё и коронавирус». Гуменник может пропустить Спартакиаду-2024
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Российский фигурист, призёр чемпионатов России Пётр Гуменник может пропустить Спартакиаду сильнейших — 2024 из-за болезни. Сегодня, 9 февраля, имени спортсмена не оказалось в списке участников турнира. О проблемах фигуриста со здоровьем рассказала его мама.

«Петя между короткой и произвольной программами чемпионата России сильно заболел. Оказалась двусторонняя пневмония, ещё и коронавирус. Вроде тогда не осознавали, что он так серьёзно заболел, недооценили ситуацию.

Сейчас сын уже идёт на поправку, температура нормальная, анализы крови отличные. Правда, на льду ещё не был», — приводит слова мамы Петра Гуменника «Матч ТВ».

Напомним, Пётр Гуменник не выходил на церемонию награждения на чемпионате России — 2024, где занял третье место.

Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

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