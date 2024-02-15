«Это возможность общаться со зрителем». Щербакова — о ледовых шоу

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своём отношении к ледовым шоу.

«В фигурном катании огромное множество различных ледовых шоу. И вот, мне кажется, если в соревнованиях, это обычно шесть-восемь важных соревнований в год, то на шоу я как-то пыталась посчитать, мне кажется, это около сотни выступлений в год. То есть их невероятно много.

Это, безусловно, очень интересно, но, мне кажется, у меня всё ещё меняется моё отношение к этим шоу, потому что в прошлом году я всё ещё на каждое выступление, на каждое шоу настраивалась как на соревнования. То есть такое же сильное волнение всегда было, адреналин на каждом выступлении. Даже если я выступаю три раза в день, я перед каждым выступлением прям испытывала вот это волнение, нервы, то в этом году как-то всё поменялось, мне даже пришлось привыкать какое-то время, я не могла понять, почему я там не так нервничаю перед выступлением, потому что, конечно, когда ты выступаешь около сотни раз в год, это уже даже если есть волнение, оно несравнимое с тем, когда ты там на соревнования выходишь. Вот поэтому сейчас тоже как будто в этом году, мне кажется, я училась выступать, не испытывая такого адреналина и волнения, потому что я человек, который его очень любит, и я всегда лучше выступаю на этом ощущении. Вот поэтому в этом году как-то к этому привыкала.

Ну, а в целом про выступления в шоу — конечно, я их очень люблю. Это всегда возможность поделиться со зрителем, как будто такое общение наших фигуристов со зрителем. И это невероятно, всё равно эмоции, когда полный зал, полные трибуны. Так что с огромной радостью выступаю и пробую себя в разных ролях», — рассказала Щербакова в проекте «Встречи с замечательными людьми».