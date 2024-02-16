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Команда Этери Тутберидзе: Александра Трусова являлась и является членом коллектива

Команда Этери Тутберидзе: Александра Трусова являлась и является членом коллектива
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В команде тренера Этери Тутберидзе объяснили включение серебряного призёра Олимпийских игр по фигурному катанию Александры Трусовой в состав участников своего ледового шоу. Турне команды Тутберидзе пройдёт весной.

«Александра Трусова являлась и является членом команды Этери Тутберидзе. Спортсменка пропустила прошлогодний тур из-за несовпадения свободных дней в её графике с датами нашего шоу. В этом же году всё сошлось», — говорится в сообщении пресс-службы команды Тутберидзе в соцсетях.

Напомним, Трусова не выступала в официальных соревнованиях в нынешнем сезоне. Последним турниром для фигуристки на данный момент является пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре. На тех соревнованиях Трусова заняла второе место.

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