Команда Этери Тутберидзе: Александра Трусова являлась и является членом коллектива

В команде тренера Этери Тутберидзе объяснили включение серебряного призёра Олимпийских игр по фигурному катанию Александры Трусовой в состав участников своего ледового шоу. Турне команды Тутберидзе пройдёт весной.

«Александра Трусова являлась и является членом команды Этери Тутберидзе. Спортсменка пропустила прошлогодний тур из-за несовпадения свободных дней в её графике с датами нашего шоу. В этом же году всё сошлось», — говорится в сообщении пресс-службы команды Тутберидзе в соцсетях.

Напомним, Трусова не выступала в официальных соревнованиях в нынешнем сезоне. Последним турниром для фигуристки на данный момент является пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре. На тех соревнованиях Трусова заняла второе место.