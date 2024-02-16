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Александра Трусова выступит в ледовом шоу команды Этери Тутберидзе

Александра Трусова выступит в ледовом шоу команды Этери Тутберидзе
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Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Александра Трусова выступит в ледовом шоу команды тренера Этери Тутберидзе, сообщает пресс-служба мероприятия.

«Мы рады сообщить вам, что Александра примет участие во всех городах тура», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова может заменить фигуристку Камилу Валиеву в шоу. Спортсменка ранее была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, Трусова не выступала в официальных соревнованиях в нынешнем сезоне. Последним турниром для фигуристки на данный момент является пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре. На тех соревнованиях Трусова заняла второе место.

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