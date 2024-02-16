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Грицаенко: был косячок на тулупе — ничего страшного

Грицаенко: был косячок на тулупе — ничего страшного
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Сегодня, 16 февраля, на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске начался турнир по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. На момент написания новости идёт выступление спортивных пар в короткой программе. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, представляющие Татарстан, откатали с результатом 71,49 балла. Грицаенко заявил, что были и хорошие, и неудавшиеся элементы.

Грицаенко: Всё нормально, ничего страшного не произошло. Все в целом было неплохо, но и не хорошо. Были хорошие элементы, но и был косячок на тулупе — ничего страшного.

Организация тут хорошая, всё сделали на высшем уровне, от отелей до трансферов. Я в Магнитогорске ни разу не был, первый опыт здесь оставляет хорошие впечатления.

Осокина: Сколько времени ушло на создание образа? Полтора-два часа, но у меня всегда так. Но сегодня у меня немножко другой образ, потому что ту штуку, с которой я обычно делаю причёски, я оставила в Перми. Поэтому пришлось попробовать немножко другую», — передаёт слова спортивной пары корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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