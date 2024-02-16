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Мишина и Галлямов — первые по итогам короткой программы Спартакиады-2024

Мишина и Галлямов — первые по итогам короткой программы Спартакиады-2024
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Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первую строчку по итогам короткой программы. От судей они получили 81,46 балла.

Пара Мишиной и Галлямова представляет на Спартакиаде сильнейших — 2024 Санкт-Петербург. На второй строчке расположилась пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — 78,01. Третьи — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов с результатом 77,31 балла.

Напомним, турнир по фигурному катанию начался сегодня, 16 февраля, и продолжится до 18 февраля. Он проходит на магнитогорской арене «Металлург». Уже завершились короткая программа среди мужчин и ритм-танец в танцах на льду.

Уже завтра, 17 февраля, произвольную программу покажут мужчины, дуэты продемонстрируют произвольный танец, а у женщин начнётся короткая программа.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Спортивные пары. Короткая программа
16 февраля 2024, пятница. 16:45 МСК
Окончено
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