Хабибуллина: в этом году мы намного осознаннее катаемся

Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали после выступления о настроении перед выходом на короткую программу и об изменениях, которые произошли в их катании по сравнению с прошлым годом.

Княжук: Если честно, после чемпионата России все эмоции остались там. Там мы оставили абсолютно всё и уже с более холодной головой, с более сухими эмоциями сюда приехали.

Хабибуллина: Более спокойно катались, чем на прошлых стартах. Из основных наших турниров это заключительный старт в этом сезоне. Хотелось откататься без лишнего стресса, спокойно, все элементы показать на максимум.

Княжук: Хотели реабилитировать лутц, который не получился на прыжковом турнире.

Хабибуллина: Хотели показать, что мы не разучились делать прыжки (смеётся). Есть ли разница в восприятии старта по сравнению с прошлогодним финалом Гран-при? В этом году мы намного осознаннее катаемся, более профессионально подходим к каждому турниру. В прошлом году у нас был первый сезон по взрослым, было сложновато. В этом сезоне ответственности больше, но стараемся показывать результаты лучше.

Мотивирует ли высокая конкуренция? Конечно, у нас очень сильная конкуренция, и это очень круто. Никогда не бывает скучно. На каждом старте очень сильные спортсмены, очень сильные пары. И это классно», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, на момент написания новости идёт короткая программа спортивных пар в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Турнир проходит на льду арены «Металлург». Пара Хабибуллиной и Княжук откатала с результатом 77,10 балла.