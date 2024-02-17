Марк Кондратюк поделился эмоциями от завоевания серебра на Спартакиаде

Чемпион Европы и России Марк Кондратюк прокомментировал завоевание серебра на Спартакиаде-2024.

«Последние два дня я чувствовал, что всё могу и у меня всё получается. Оставалось только совладать с эмоциями, с нервами. Вроде бы почти получилось. Что прокричал после проката? Спасибо. Спасибо тренерам, себе, судьям, зрителям, всем людям, которые к этому причастны. Я очень хотел откатать эту программу хорошо, с четырьмя четверными. Когда-то мне это удалось, но я там упал с дорожки. Сегодня у меня не получился каскад, но хотя бы без падений. Когда я ехал дорожку, очень осторожничал, чтобы не повторить историю. Я очень рад, что практически получилось собрать то, что хотел», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.