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Марк Кондратюк поделился эмоциями от завоевания серебра на Спартакиаде

Марк Кондратюк поделился эмоциями от завоевания серебра на Спартакиаде
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Чемпион Европы и России Марк Кондратюк прокомментировал завоевание серебра на Спартакиаде-2024.

«Последние два дня я чувствовал, что всё могу и у меня всё получается. Оставалось только совладать с эмоциями, с нервами. Вроде бы почти получилось. Что прокричал после проката? Спасибо. Спасибо тренерам, себе, судьям, зрителям, всем людям, которые к этому причастны. Я очень хотел откатать эту программу хорошо, с четырьмя четверными. Когда-то мне это удалось, но я там упал с дорожки. Сегодня у меня не получился каскад, но хотя бы без падений. Когда я ехал дорожку, очень осторожничал, чтобы не повторить историю. Я очень рад, что практически получилось собрать то, что хотел», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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