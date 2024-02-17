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Фигурное катание, Спартакиада сильнейших — 2024, 17 февраля: короткая программа, женщины, Петросян — лайв, онлайн

Чемпионка России Петросян абсолютно непобедима? Второй день Спартакиады — LIVE!
Дарья Кирюхина
Аделия Петросян
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Валиева дисквалифицирована, Муравьёва снялась — из тройки последнего чемпионата России в обойме осталась только победительница.

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Фигурное катание на Спартакиаде — 2024. Расписание и результаты

17 февраля на лёд в Магнитогорске наконец выйдут девушки — они закроют программу соревновательного дня на Спартакиаде. Лидер предсказуем: после дисквалификации Камилы Валиевой и снятия Софьи Муравьёвой в обойме осталась только одна медалистка декабрьского чемпионата России — обладательница золотой медали Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе. Сможет ли кто-то бросить ей вызов? Кто займёт второе и третье промежуточные места?

Также 17 февраля выступят танцоры и одиночники — и они уже разыграют медали. В топ-3 по итогам ритм-танца предсказуемо идут Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. У парней тройка после короткой программы выглядит следующим образом: Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Роман Савосин.

Как прошёл первый день Спартакиады:
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Ученики Тутберидзе в роли догоняющих. Как выступили Бойкова/Козловский, Мозалёв и другие
Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

Ещё до старта Спартакиады прошла целая волна снятий фигуристов. Спортсмены, которые находились в запасе, готовы были сорваться в Магнитогорск в любой момент, но их на соревнования так и не позвали. А ведь они тоже упорно тренировались и надеялись, что им позволят проявить себя на важном турнире.

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08:50 Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

17 февраля, суббота
Танцы на льду, произвольный танец — 12:00 (МСК)
Мужчины, произвольная программа — 14:00 (МСК)
Девушки, короткая программа — 16:15 (МСК)

08:49 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на Спартакиаде в Магнитогорске танцоры и мужчины-одиночники разыграют первые награды, а наши прекрасные девушки-одиночницы начнут борьбу в короткой программе. Состязания обещают быть яркими и подарить немало эмоций!

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