Чемпионка России Петросян абсолютно непобедима? Второй день Спартакиады — LIVE!

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17 февраля на лёд в Магнитогорске наконец выйдут девушки — они закроют программу соревновательного дня на Спартакиаде. Лидер предсказуем: после дисквалификации Камилы Валиевой и снятия Софьи Муравьёвой в обойме осталась только одна медалистка декабрьского чемпионата России — обладательница золотой медали Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе. Сможет ли кто-то бросить ей вызов? Кто займёт второе и третье промежуточные места?
Также 17 февраля выступят танцоры и одиночники — и они уже разыграют медали. В топ-3 по итогам ритм-танца предсказуемо идут Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. У парней тройка после короткой программы выглядит следующим образом: Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Роман Савосин.
Ещё до старта Спартакиады прошла целая волна снятий фигуристов. Спортсмены, которые находились в запасе, готовы были сорваться в Магнитогорск в любой момент, но их на соревнования так и не позвали. А ведь они тоже упорно тренировались и надеялись, что им позволят проявить себя на важном турнире.
Расписание соревнований
17 февраля, суббота
Танцы на льду, произвольный танец — 12:00 (МСК)
Мужчины, произвольная программа — 14:00 (МСК)
Девушки, короткая программа — 16:15 (МСК)
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на Спартакиаде в Магнитогорске танцоры и мужчины-одиночники разыграют первые награды, а наши прекрасные девушки-одиночницы начнут борьбу в короткой программе. Состязания обещают быть яркими и подарить немало эмоций!