Чемпионка России Петросян абсолютно непобедима? Второй день Спартакиады — LIVE!

Валиева дисквалифицирована, Муравьёва снялась — из тройки последнего чемпионата России в обойме осталась только победительница.

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17 февраля на лёд в Магнитогорске наконец выйдут девушки — они закроют программу соревновательного дня на Спартакиаде. Лидер предсказуем: после дисквалификации Камилы Валиевой и снятия Софьи Муравьёвой в обойме осталась только одна медалистка декабрьского чемпионата России — обладательница золотой медали Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе. Сможет ли кто-то бросить ей вызов? Кто займёт второе и третье промежуточные места?

Также 17 февраля выступят танцоры и одиночники — и они уже разыграют медали. В топ-3 по итогам ритм-танца предсказуемо идут Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. У парней тройка после короткой программы выглядит следующим образом: Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Роман Савосин.