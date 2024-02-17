Семененко рассказал, что из-за нового регламента шоу-турнира отказался от старой идеи

Победитель в турнире по фигурному катанию среди мужчин на Спартакиаде сильнейших — 2024 Евгений Семененко рассказал, что из-за того, что регламент обновили, идею шоу-программы пришлось поменять, но это в любом случае будет что-то новое.

«Есть уже идея на турнир-шоу программ? Да идея была, только регламент обновили, но сейчас будем думать. Условие про российскую культуру точно не мешает, это определённо что-то новое. Будет интересно на это посмотреть. Идея мне понравилась. Попробуем, постараемся удивить зрителей и болельщиков» — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Семененко является двукратным чемпионом России по фигурному катанию среди мужчин. Он стал вторым фигуристом в стране в этом сезоне, который набрал больше 300 баллов за две программы.