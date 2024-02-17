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Семененко стал вторым в сезоне фигуристом России, набравшим за прокаты больше 300 баллов

Семененко стал вторым в сезоне фигуристом России, набравшим за прокаты больше 300 баллов
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Победитель Спартакиады сильнейших — 2024 Евгений Семененко стал вторым фигуристом в России в сезоне-2023/2024, набравшим больше 300 баллов за два проката. По результатам выступлений в Магнитогорске у него 304,40 балла.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
17 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
304.40
2
Марк Кондратюк
Москва
297.72
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
283.48

Первым, кто преодолел порог в 300 баллов, стал Пётр Гуменник на пятом этапе Гран-при — 300,66 баллов.

Семененко также превзошёл Гуменника по результатам короткой программы, набрав там рекордные 104,84 балла.

Напомним, сейчас турнир по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших проходит в Магнитогорске, на ледовой арене «Металлург». Уже определились победители в мужском одиночном катании и в танцах на льду. Сегодня, 17 февраля, начнётся короткая программа у женщин. Соревнования продлятся до 18 февраля.

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