Аделия Петросян: меня почему-то шатало весь прокат. Рада, что получился тройной аксель

Российская фигуристка Аделия Петросян, чемпионка России — 2024, оценила своё выступление по итогам короткой программы на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Я довольна прокатом. Правда, меня почему-то шатало весь прокат, и я [максимально] держала всё под контролем, потому что неуверенно ехала. А прыжками я довольна. Рада, что получился тройной аксель, потому что я была не совсем в нём уверена — но настраивала себя на то, чтоб все удалось.

Меня очень обрадовала публика. Я видела золотые буковки с моим именем, игрушки, которые мне кидали. Мне передали большой букет — мне это всё очень приятно. Большое спасибо болельщикам!

Приехала защищать титул? Про прошлый финал Гран-при я ещё не думала, но пересматривала свои прокаты. Хотелось бы, чтобы все прокаты были такими же лёгкими по ощущениям, как в Санкт-Петербурге», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Отметим, что судьи оценили прокат 16-летней Петросян в 86,29 балла.