«Эмоции скорее положительные, чем отрицательные». Горбачёва — о короткой программе

Российская фигуристка Алина Горбачёва, представляющая Тверскую область, оценила своё выступление в короткой программе на Спартакиаде сильнейших, а также поделилась впечатлениями от турнира. После первого дня соревнований у женщин-одиночниц спортсменка идёт на четвёртом месте, получив от судей 74,11 балла.

«Насколько довольна тем, как всё прошло? В целом, довольно хорошо, не самый лучший прокат, обидно, еле спасла вращение, соскочила нога на входе. Из-за этого чуть-чуть осадок остался. Но эмоции скорее положительные, чем отрицательные.

Какие впечатления от Магнитогорска? С самого первого дня, как прилетела, стало так спокойно, очень уютно, мне нравится и сам город, и арена.

Завтра нужно рисковать с четверными? Буду думать про свой прокат, чтобы сделать всё чисто, а там уже будет как будет. Главное делать свою работу, остальное оценят судьи.

Чувствую ли, что представляю на соревнованиях Тверскую область? Конечно, я чувствую, я выступаю за Тверскую область, стараюсь оправдать надежды. Есть болельщики оттуда, из разных городов, из других стран, все подбадривают, пишут», — передают слова спортсменки корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.