Туктамышева — о китайском Новом годе: прочувствовать праздник в полной мере не удалось

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как встретила китайский Новый год на гастролях в Поднебесной. По словам спортсменки, для местных это семейный праздник.

«Мы в это время были уже на горнолыжном курорте – праздновала с организаторами. Было большое торжество, но мы в тот день очень устали – и поэтому легли спать в восемь вечера.

Всё-таки наш Новый год отличается, но и для китайцев это большой праздник – они тусовались, развлекались. Я слышала, что в десять вечера запускают фейерверки – это у них тоже принято. Но прочувствовать в полной мере праздник всё же не удалось.

Изначально я хотела поехать в Пекин. Спрашивала у местных, как они отмечают и где лучше всего праздновать, что посмотреть. На что китайцы мне сказали, что лучшее место, чтобы встретить Новый год, – это дома в семье», — сказала Туктамышева.

Ранее Елизавета Туктамышева выступила в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Спартакиаде сильнейших — 2024.