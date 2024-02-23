«Зал был неполный». Туктамышева рассказала о популярности фигурного катания в Китае

Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева рассказала о популярности фигурного катания в Китае. В конце января этого года спортсменка была приглашена в Поднебесную для участия в ледовом шоу.

«Зал был неполный, но, как я поняла, просто поздно начали рекламировать шоу. Не верю, что фигурное катание теряет популярность в Китае, потому что, когда мы приезжали туда на соревнования, царила невероятная атмосфера: шум, гам, много болельщиков. В Китае всегда было круто выступать, там всегда очень любили фигурное катание.

В эту поездку, несмотря на неполные трибуны, нас принимали очень тепло: кричали, радовались, аплодировали. Так что китайцы точно помнят, что такое фигурное катание. Иногда болельщики встречали нас у отеля, приходило много людей на автограф-сессии», — сказала Туктамышева.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в профессиональной карьере. Уже в феврале 2024-го на вопрос журналиста о возобновлении выступлений она ответила так: «Есть ли у меня планы по возвращению? Да, конечно, есть планы».