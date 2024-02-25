Кагановская и Некрасов примут участие в турнире шоу-программ «Русский вызов»

Российские танцоры на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов примут участие в турнире шоу-программ «Русский вызов». Об этом сообщается в телеграм-канале группы тренера спортсменов Анжелики Крыловой.

Кагановская и Некрасов встали в пару осенью 2023 года. В субботу, 24 февраля, спортсмены дебютировали на шоу Ильи Авербуха в Ярославле, а сегодня выступали в Череповце. Ранее Василиса Кагановская выступала в паре с Валерием Ангелополом и становилась чемпионкой финала Гран-при России (2023), а Максим Некрасов катался с Елизаветой Пасечник, с которой становился призёром чемпионата России и этапов Гран-при России.

Напомним, «Русский вызов» пройдёт 9 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В 2024 году спортсмены выступят с номерами, посвящёнными России, её культуре и истории.