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Кагановская и Некрасов примут участие в турнире шоу-программ «Русский вызов»

Кагановская и Некрасов примут участие в турнире шоу-программ «Русский вызов»
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Российские танцоры на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов примут участие в турнире шоу-программ «Русский вызов». Об этом сообщается в телеграм-канале группы тренера спортсменов Анжелики Крыловой.

Кагановская и Некрасов встали в пару осенью 2023 года. В субботу, 24 февраля, спортсмены дебютировали на шоу Ильи Авербуха в Ярославле, а сегодня выступали в Череповце. Ранее Василиса Кагановская выступала в паре с Валерием Ангелополом и становилась чемпионкой финала Гран-при России (2023), а Максим Некрасов катался с Елизаветой Пасечник, с которой становился призёром чемпионата России и этапов Гран-при России.

Напомним, «Русский вызов» пройдёт 9 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В 2024 году спортсмены выступят с номерами, посвящёнными России, её культуре и истории.

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