Юлия Артемьева и Алексей Брюханов рассказали о своем спортивном пути, работе в Перми и фирменном элементе в четыре оборота.

«Четверной подкрут? Вообще не было страха». Интервью с парой-открытием Спартакиады

Российское парное катание в этом году было интересно не противостоянием лидеров, как это было обычно, а борьбой за третье место. После ухода Евгении Тарасовой и Владимира Морозова из спорта сразу несколько талантливых молодых пар претендовали на освободившуюся позицию. Хабибуллина/Княжук, Чикмарёва/Янченков, Осокина/Грицаенко, Артемьева/Брюханов — каждый из этих дуэтов захватывал чем-то своим. И к концу сезона мы пришли к тому, что новый третий номер сборной так и не определился.

На Спартакиаде в Магнитогорске одну из главных сенсаций сотворили Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Первая часть сезона у ребят выдалась непростая, поэтому они оставались в тени своих конкурентов. Но на одном из главных стартов подопечные Павла Слюсаренко собрались и выдали свои лучшие прокаты, показав, что их нельзя списывать со счетов. А ведь они даже не показали свой максимум, отказавшись от фирменной четверной подкрутки.

После награждения на Спартакиаде корреспонденты «Чемпионата» пообщались с Юлией и Алексеем. Ребята подвели итоги турнира, порассуждали о ценности четверных в парном катании и рассказали о своём пути в спорте.

«Борьба за третье место была практически у четырёх пар»

— Ребята, поздравляем вас с медалью! Расскажите, с какими ожиданиями вы ехали на Спартакиаду? Рассчитывали, что получится взять медаль?

Алексей: Нет, мы никаких расчётов не проводили. Ехали за чистым исполнением элементов, которые нарабатывали на тренировках.

— Стала ли для вас бронза сюрпризом?

Юлия: Фигурное катание — спорт непредсказуемый. На каждом старте нужно бороться за наивысшее место. Даже здесь борьба за третье место была практически у четырех пар.

— Вашей фишкой в этом сезоне стал четверной подкрут, но здесь вы его не пробовали. Почему?

Алексей: У нас был запланирован более сложный каскад, и мы решили облегчить первый элемент.

— Если смотреть по ходу сезона, то четверной подкрут вам большого преимущества не давал, хотя это очень сложный элемент. Как вы считаете, нужно ли повысить стоимость четверных у пар?

Алексей: Конечно, хотелось бы, чтобы пересмотрели оценку четверных элементов, но в ближайшее время это, скорее всего, не произойдёт, потому что считается, что четверные в парном катании — это травмоопасно.

— По вашим ощущениям, это действительно так?

Алексей: Я бы сказал, что это не столько травмоопасно, сколько тяжелее в тренировках.

— Было ли вам страшно изучать четверной подкрут?

Алексей: Страшно не было, мы, наоборот, были очень заряжены.

Юлия: Да, вообще не было страха, я даже не знаю, почему так получилось.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов исполняют подкрут на ЧР по прыжкам Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

— То есть фраза про то, что парницы – абсолютно бесстрашные девушки, правдива?

Юлия: Бывает, что, когда девочки только приходят в пары, появляется страх. Но с этим можно справляться, и если у тебя получается, то твоя карьера сложится.

— Учитывая то, что четверной большого преимущества не дает, но забирает много сил, будете ли вы дальше гнуть линию с ним?

Алексей: Скорее всего, это будет зависеть от турнира. И главное — от состояния. Но то количество баллов, которое мы получали за четверной подкрут, в целом оправдывало риск. Это было дороже, чем тройной подкрут четвертого уровня.

Юлия: Но за счёт того, что делали четверной, мы делали более дешёвый каскад.

Алексей: Недавно начали тренировать в программе усложнённый каскад и облегчённый подкрут. Этот вариант даётся легче.

«Тренеры – строгие, но в то же время добрые, отзывчивые. Очень любят своих спортсменов»

— Лёша, ты начинал в СШОР Колпинского района в Питере. Обычно из этого района выходят футболисты, хоккеисты. Как ты пришёл к фигурному катанию, был ли у тебя выбор между другими видами спорта?

Алексей: Открылся рядом с домом каток, три минуты пешком до него. Там набирались бесплатные группы, и нам сказали, что это вроде как для здоровья полезно. Вот так я и оказался в фигурном катании. Параллельно какое-то время ходил на картинг, у меня папа раньше часто участвовал в ралли.

— А почему выбор пал именно на фигурное катание, больше душа к нему лежала?

Алексей: Нет, меня скорее заставляли (улыбается). Но сожалений, что оказался именно в фигурном катании, никогда не было.

— Наверняка ты начинал с одиночного катания. Как получилось так, что оказался в парах?

Алексей: В тот момент я уже прыгал двойной аксель, и тогда считалось, что для парного катания этого достаточно. На одном из стартов меня заметила директор «Звёздного льда» и предложила через моего тренера попробовать парное катание. Я сходил на просмотр и остался в парах.

— Юля, а как ты оказалась в фигурном катании?

Юлия: Я начинала заниматься фигурным катанием в Казани, по инициативе родителей. Сначала это была просто секция, потом её переименовали в детско-юношескую спортивную школу. Девять лет я тренировалась у одного тренера. Потом перешла в республиканскую школу олимпийского резерва и прокаталась там примерно год. Честно говоря, я была не очень хорошей одиночницей: не получались прыжки, перспектив не было. Девочки вокруг прыгали все тройные, каскады 3-3, а у меня этого не было.

Однажды у нас в Казани проходил этап Кубка России, и там были Полина Панфилова и Дима Рылов с Павлом Сергеевичем [Слюсаренко], он решил посмотреть на нашу тренировку и там заприметил меня. Потом я приехала на просмотр и через две недели уже полностью переехала в Пермь.

— Вы сами из достаточно крупных городов. Как вам живётся в тихой и спокойной Перми?

Юлия: Мы живем в Перми только для того, чтобы тренироваться. Особо не зацикливаемся на том, какой там город. В целом нам всё нравится. Есть место, где тренируемся, есть место, где живем. Всё прекрасно.

— Что вам больше всего нравится в тренировочном процессе в вашей группе?

Алексей: Наверное, моменты подготовки к соревнованиям.

Юлия: У нас хорошая конкуренция в группе. Мы примерно одного возраста, у нас у всех похожие интересы. Если бы кто-то выступал по юниорам, а кто-то по взрослым, было бы не так интересно. Мы видим, как тренируются другие пары, и стараемся тянуться друг за другом. Иногда играем в прыжки: кто больше или кто сложнее прыгнет, каскады делаем.

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов и Екатерина Чикмарëва/Матвей Янченков на показательных выступлениях на ЧР-2024 в Челябинске Фото: Из личного архива Алексея Брюханова

— А охарактеризуйте своих тренеров.

Юлия: Строгие, но в то же время добрые, отзывчивые. Очень любят своих спортсменов.

— В прошлом сезоне вы выступали одновременно и по юниорам, и по взрослым, у вас был очень плотный соревновательный график. В этом году вы уже полноценно перешли во взрослые, соревнований было чуть меньше. Когда было сложнее выступать?

Алексей: Чем больше стартов, тем легче каждый старт воспринимается. Чем меньше стартов, тем труднее готовиться, каждый раз будто больше ответственности становится.

«Я очень вспыльчивая, могу психовать на тренировке, а Лёша может в любой момент успокоить»

— Вы катаетесь только второй сезон вместе, считается, что это очень мало для пары. Но всё же — вы уже успели прочувствовать друг друга, научились делать какие-то вещи интуитивно?

Алексей: Да, например, на раскатке без каких-то лишних слов мы едем и делаем. У нас уже выстроена система.

— А в целом процесс притирки друг к другу у вас прошёл быстро?

Алексей: Очень быстро.

Юлия: Мы встали в пару в мае, а уже в августе выступили на юниорских прокатах. Прошло меньше трёх месяцев.

– Уже с первой тренировки почувствовали какой-то коннект?

Юлия: Не с первой, наверное, через неделю, потому что не сразу начинаешь делать сложные элементы, когда встаёшь с другим партнёром.

– Можете ли выделить качества друг друга, которые больше всего нравятся?

Юлия: Лёшино терпение на 150% (улыбается). Я очень вспыльчивая, могу психовать на тренировке, а Лёша может в любой момент успокоить.

Алексей: У Юли, наверное, можно выделить здоровый азарт. У неё всегда какие-то идеи, какие-то мысли, она всегда первая их озвучивает и подбивает делать что-то новое, улучшать что-то. Она начинает, я подхватываю, и вместе уже это разбираем, работаем.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Получается, можно сказать, что в вашей паре Юля – это огонь, а Лёша – это вода?

Юлия: Наверное, да.

Алексей: Я воздух. Или как там в знаках зодиака? (Улыбается.)

– Вы в первый раз побывали в Магнитогорске? Успели ли где-то погулять, посмотреть что-то?

Алексей: Да, в первый раз. Мне понравились ландшафты, вдаль смотреть прикольно.

Юлия: Да, куда-то туда за горизонт, очень красиво.

– Магнитогорская публика по-особенному тепло встречала фигуристов с уральских регионов – Веронику Яметову, пермские пары. Почувствовали это?

Юлия: Да, мне очень понравилось, как поддерживала публика.

Алексей: Даже на шестиминутке это было заметно.

Юлия: Скорее всего, из-за того что фигурное катание здесь совершенно не развито, для зрителей Магнитогорска это всё было в новинку.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов на жеребьевке Спартакиады сильнейших в Магнитогорске Фото: Из личного архива Алексея Брюханова

– Как думаете, получилось ли как-то заинтересовать местную публику новым видом спорта?

Алексей: Думаю, да, конечно.

Юлия: Скорее всего, это не у нас надо узнавать (улыбается). К нам подходили за фото и сказали, что как только увидели наш прокат, то захотели сфотографироваться.

Алексей: Думаю, новые фанаты фигурного катания точно появились после турнира в Магнитогорске.

«Кубок Первого канала? Будем рады оказаться в любой команде»

– Сезон ещё не закончен, вас ждёт Кубок Первого канала, на который вы отобрались. Какие у вас первые эмоции после того, как узнали о том, что попали на турнир?

Юлия: Мы очень рады туда попасть (улыбается).

Алексей: Юля уже третий день говорит, что очень хотела, и вот мы попали.

– Следили ли за Кубком Первого канала раньше? Может быть, болели за какую-то команду?

Юлия: Не болела, но просто смотрела. Был интересен этот формат турнира.

– Как думаете, будет ли какая-то дополнительная ответственность в связи с тем, что придётся выступать за команду?

Алексей: Об этом не стоит думать, надо сосредоточиться на исполнении элементов.

Юлия: Наоборот, думаю, будет весело.

– Есть ли какие-то предпочтения, с кем хотелось бы оказаться в команде?

Алексей: Честно сказать, нет, поскольку ещё непонятно распределение. Да и все у нас молодцы (улыбается).

Юлия: Будем рады оказаться в любой команде.

– Задумывались ли насчёт турнира по шоу-программам?

Юлия: Задумывались…

Алексей: Но точно ещё не решили, будем ли подавать заявку.

– Есть ли какие-то планы на межсезонье? Может быть, есть те аспекты, над которыми хотите больше поработать к следующему сезону?

Алексей: Над прыжками, над точностью их исполнения. И ещё компоненты, конечно.

Юлия: Презентация программы, «химия» в паре.

Алексей: По программам и экспериментам пока ещё нет идей.

– Хочется побольше узнать вас не только как спортсменов. Чем вы занимаетесь, помимо фигурного катания?

Юлия: Мы студенты, у нас учёба (улыбается). Учимся оба в университете имени Лесгафта, я на первом курсе, Лёша заканчивает четвёртый. В этом году диплом.

Алексей: Направление — подготовка в избранном виде спорта.

Юлия: У меня тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта.

– Рассматриваете в будущем тренерскую карьеру для себя?

Юлия: Я, скорее всего, да.

Алексей: Пока что да, скорее всего, так.

– А почему сделали такой выбор? Видели в себе предрасположенность к этому?

Юлия: Мне очень нравится исправлять ошибки, подсказывать что-то маленьким детям. В Казани я пыталась подсказывать что-то малышам в своей группе.

Алексей: Мне тоже казалось, что в технике могу что-то подсказать. Ещё не занимаюсь подкатками, пока учусь. Помимо тренерской деятельности, у нас ещё много других предметов, интересно учиться.

«Олимпийская произвольная программа Вэньцзин Суй/Хань Цун – самая любимая за все времена»

– Есть ли в таком напряжённом графике свободное время? Как его проводите?

Юлия: У нас практически нет свободного времени, но, когда оно выдается, просто гуляем по городу.

Алексей: Вечером можно посмотреть сериал, поиграть в компьютер, сделать какие-то задания по университету, всё это чередуется.

– Интересуетесь ли какими-то другими видами спорта?

Алексей: Да, настольный теннис, волейбол, футбол.

Юлия: На сборах в волейбол играли в этом году всей командой. Просто можем попинать мячик (улыбается). В Новогорске есть настольный теннис как раз.

– Есть ли у вас какая-то глобальная цель в фигурном катании?

Юлия: Радовать всех зрителей, федерацию. Чтобы все были довольны.

– Такое осознание, что катаетесь не только для себя, но ещё и для публики, всегда было или только во взрослом возрасте пришло?

Юлия: У меня всегда такое было. Я знаю, что выхожу на лёд, и я катаю программу, как в театре. Судьи ставят оценки, а я показываю спектакль.

Алексей: Скорее всего, в парном катании это пришло. В одиночном не помню, да и чтобы зрителей было много, скорее, это были такие соревнования, где только родители, сопровождающие смотрят. Да и в целом раньше на юниорских этапах, кроме Сызрани, не вспомню полных трибун. Каждый раз на этапе в Сызрани на всех видах было много зрителей.

Юлия: Да, Сызрань и юниорский этап Гран-при в Челябинске ещё.

Алексей: Постепенно взрослеешь и начинаешь работать над подачей, работать на зрителя.

– Есть ли у вас ролевые модели в парном катании? Может быть, в плане подачи или в плане программ?

Алексей: Наверное, этого как раз не хватает, надо над этим работать.

Юлия: Просто люблю пересматривать разные старые Олимпиады, чемпионаты мира, интересно, как катались раньше.

– Цеплял ли кто-то из звёзд?

Юлия: Китайские фигуристы Вэньцзин Суй/Хань Цун. Олимпийская произвольная программа – моя самая любимая за все времена. Не знаю, как описать их катание.

Алексей: У меня, наверное, нет такой программы.

Вэньцзин Суй/Хань Цун в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– А может быть, есть какие-то персоналии просто из жизни, которые вдохновляют?

Алексей: Не замечал такого. Есть не то чтобы кумиры, а люди, за которыми интересно смотреть, но не могу сказать, что восхищаюсь. Очень много сейчас классных YouTube-шоу, тревел-блогов, исторических справок.

Юлия: Мне нравятся некоторые актёры, но не могу всех перечислить.