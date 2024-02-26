В ледовом дворце академии Евгения Плющенко обвалилась крыша — источник

В ледовом дворце академии «Ангелы Плющенко» на юго-западе Москвы обвалилась крыша, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошёл в ночь с 25 на 26 февраля. Обрушение мембранной кровли ледового дворца произошло прямо по центру катка. На момент обрушения в ледовом дворце никого не было. Предварительная причина произошедшего — скопившийся на крыше снег. Занятия академии «Ангелы Плющенко» были временно переведены в отделение, находящееся в посёлке Горки-10.

Напомним, ледовый дворец имени Евгения Плющенко был открыт в столичном районе Тропарёво в декабре прошлого года. Строительство второго филиала академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию заняло три года.