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В Тюмени после соревнований по сноуборду обрушился трамплин

В Тюмени обрушилась часть трамплина для соревнований по сноуборду.

Инцидент произошёл, когда участники экшен-фестиваля «Битва на Туре» забрались на край трамплина, чтобы сделать фотографии после вручения наград. В результате установленная конструкция провалилась примерно на метр.

«Никто не пострадал. Трасса для проведения соревнований соответствует стандартам и требованиям безопасности. После официального завершения мероприятия организаторы для общей фотографии разместились на трамплине. Край трамплина был полым из-за технических требований для установки экрана», — приводит слова представителя пресс-службы регионального отделения Федерации сноуборда России «РИА Новости Спорт».

Соревнования по сноуборду в Тюмени проходили 23–24 февраля. Для проведения турнира организаторы возвели специальную конструкцию на набережной в центре города.