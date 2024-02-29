Верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение CAS о четырёхлетней дисквалификации 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение CAS по делу Валиевой», – заявили в пресс-службе организации.

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Все результаты спортсменки во взрослой карьере были аннулированы. В частности, у сборной России забрали золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, присудив фигуристам бронзовые награды. 7 февраля была опубликована мотивировочная часть дела воспитанницы Тутберидзе. В материалах, обнародованных на официальном сайте организации, фигурируют в том числе и показания тренера спортсменки.